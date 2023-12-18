Açık 5.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 18.12.2023 16:21

Amasya'da drift yapan sürücüye 20 bin lira ceza

Amasya'da drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 20 bin 342 lira ceza kesildi.

Amasya'da drift yapan sürücüye 20 bin lira ceza
[Fotograf: DHA]

Amasya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince, Çelebi Mehmet Kent Meydanı'nda aracıyla drift yapan sürücünün görüntülerinin, güvenlik kameralarına yansıması üzerine çalışma başlatıldı.

Kimliğinin B.A olduğu belirlenen ve yakalanan sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "drift yapmak", "kara yolunda tehlike oluşturacak şekilde duman çıkaran araç kullanmak", "trafiği tehlikeye düşürecek şekilde ve saygısızca araç kullanmak" maddelerinden 20 bin 342 lira idari para cezası verildi.

Sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alınan B.A. hakkında ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak"tan adli işlem yapıldı.

ETİKETLER
Amasya Drift
Sıradaki Haber
Hakkari'de 2 metre kar yağdı: Üs bölgelerinin yolları görünmüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:48
Diyarbakır'da otomobil çöp kamyonuna çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
17:45
Putin, devlet başkanlığı seçimi için resmen adaylık başvurusunda bulundu
17:39
Mardin'de sobadan zehirlenen 4'ü çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı
17:26
Hizbullah: Lübnan sınırı yakınında İsrail askerlerini hedef aldık
17:12
Gazze'de öldürülenlerin sayısı 19 bin 453'e yükseldi
17:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'a Togg hediye etti
Amasya'da kar ve sis etkili oldu
Amasya'da kar ve sis etkili oldu
FOTO FOKUS
İzmir'de başıboş köpekler flamingolara saldırdı
İzmir'de başıboş köpekler flamingolara saldırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ