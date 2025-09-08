Okul çevrelerinde denetim yapıldı

Güvenlik güçlerince, önleyici güvenlik hizmetleri kapsamında, çocukların güvenliğinin sağlanması, suça sürüklenmelerinin veya kaybolmalarının önlenmesi amacıyla özellikle kent genelindeki okul ve çevrelerinde narkotik ağırlıklı güven huzur uygulaması yapıldı.

Uygulamada, okulların çevrelerinde Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken, araçlar kontrol edildi, parklar, metruk binalar, kahvehaneler, internet kafeler ve oyun salonları denetlendi.

Uygulamayla çocuk ve gençlerin uyuşturucu madde kullanımıyla terör kaynaklı ideolojik faaliyetlerden uzak tutulması ve eğitim öğretimin güvenli ortamda sürdürülmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Bağcılar, Bakırköy, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Kadıköy, Pendik, Şişli ve Ümraniye'deki bazı okulların çevrelerinde denetim noktaları oluşturuldu.

Mobil okul timi, çocuk, asayiş, narkotik, önleyici hizmetler ve trafik ekiplerinin katıldığı denetimde, servis araçları, otomobiller ve motosikletler durdurularak sürücülerin evrakları kontrol edildi.

Ekipler, şüpheli gördükleri kişilerin kimliğini kontrol ederek Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yaptı.

Fatih'teki Çapa Fen Lisesi önünde yapılan denetimde bazı araçları durduran ekipler, arama yaptı ve şüpheli şahısların da üstünü aradı.

Kadıköy'deki Hüseyin Ayaz Ortaokulu önünde bekleyen ekipler, bazı araçları durdurarak sürücülerin ehliyet ve kimliklerini kontrol etti, okulun önünden geçen bazı yayaların GBT sorgulamasını gerçekleştirdi.

Esenyurt'ta ise Aliya İzzetbegoviç Anadolu Lisesi önünde denetim yapan ekipler, bazı araç sürücülerinin evraklarını inceledi, yayalara da kimlik kontrolü yaptı.