Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Okçular Vakfından bağış yapan Mustafa'ya sürpriz
[Fotoğraf: TRT Haber]
Amasya'da yaşayan Mustafa Said Yazıcı, ok ve yay almak için biriktirdiği parasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı. 7 yaşındaki çocuğun hayalindeki ok ve yayı ise Okçular Vakfı hediye etti.
Amasya’da yaşayan 7 yaşındaki Mustafa Said Yazıcı, ok ve yay almak için biriktirdiği 200 lirayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.
Mustafa'nın duyarlı davranışından öğrenen Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız, Mustafa'ya ok, yay ve tablo gönderdi.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Hediyeye çok sevinen Mustafa, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan bu kampanyayı başlatınca ben de bu kampanyaya paramı vermek istedim. Sonra Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız ağabey beni görmüş, bana ok ve yay göndermiş. Çok teşekkür ediyorum" dedi.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Mustafa ok ve yayını elinden bir an bile bırakmıyor.
Haber: Umut Yeşilyurt
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