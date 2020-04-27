Haber Giriş: Kaynak: AA
100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kuraları başlıyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ertelenen 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'nin 6 ildeki kura çekilişi, 28-30 Nisan tarihleri arasında yapılacak.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "28-30 Nisan 'TOKİ hak sahipliği belirleme kuraları' Manisa, Denizli, Nevşehir, Yozgat, Isparta ve Konya illerini kapsıyor" sözüne yer verildi.
Paylaşımda, detaylara "http://toki.gov.tr" adresinden, sonuçlara da e-Devlet Kapısı'ndan ulaşılabileceği belirtildi. Ayrıca paylaşımda, kura takvimine de yer verildi.
28-30 Nisan "TOKİ hak sahipliği belirleme kuraları" aşağıdaki illerimizin belirlenen ilçelerini kapsıyor.— CB Dijital Dönüşüm Ofisi (@dijital) April 27, 2020
Manisa
Denizli
Nevşehir
Yozgat
Isparta
Konya
Detaylar https://t.co/qxrRAgO8y7’de, sonuçlar e-Devlet Kapısı'nda. https://t.co/c64WDCrbms @csbgovtr@Toki_Kurumsal@murat_kurum pic.twitter.com/AfsR91ofgU
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