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Kaçak salep soğanı toplayan kişilere 153 bin lira ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Elazığ'da koruma altındaki salep soğanlarını kaçak toplayan ve koronavirüs tedbirlerini de ihlal eden 2 kişiye, toplam 153 bin 794 lira ceza uygulandı.
Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alacakaya ilçesi kırsalında kaçak olarak salep soğanı toplandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Toplam 153 bin lira ceza
Yapılan çalışma kapsamında operasyon düzenleyen ekipler B.K. ve A.S'yi salep soğanı toplarken suçüstü yakaladı.
Şüpheliler hakkında, "biyolojik çeşitliliği tahrip etmek" suçundan toplam 147 bin 494 lira idari para cezası uygulandı.
2 kişiye ayrıca yeni tip koronavirüs tedbirlerine aykırı olarak Diyarbakır'dan izinsiz geldikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi.
Salep soğanları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Etiketler: kaçak salep soğanı ElazığSon Güncelleme: 27 Nisan 2020 Pazartesi 15:46
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