Ahşap, el yapımı oyuncaklar hazırlandı, camlar Türk bayrakları ile süslendi. 23 Nisan'da çocuklarla buluşacaktı. Ancak koronavirüs tedbirleri kapsamında, Moda Vapuru'nun çocuklarla buluşması ertelendi.

34 yıllık tarihi Moda Vapuru yenilenirken çocuklar unutulmadı. Şehir hatları vapurunda ilk kez özel bir oyun alanı hazırlandı. Emektar vapur hem çocuklarla kavuşacağı hem de suyla buluşacağı günü bekliyor.

Koltukların rengini İstanbullular seçti

Emektar vapurda yalnızca çocuklar düşünülmedi. Engelliler için ve bisiklet kullananlar için park alanları yapıldı.

1500 yolcu kapasiteli vapurun dış mekan ve açık güvertelerdeki ahşap zemin kaplaması da değiştirildi. Yenilenen koltukların rengini ise İstanbullular seçti.

Haber: Merve Güneş