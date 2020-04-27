Haber Giriş: Kaynak: AA
Evinde altın arama dedektörü ve 70 sikkeyle yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Gümüşhane'de, altın arama dedektörüyle yakalanan kişinin evinde 70 tarihi sikke ele geçirildi.
Gümüşhane'nin Şiran ilçesinin Yeşilbük beldesinde devriye görevi yürüten jandarma asayiş timleri, yol kenarındaki tarlada bulunan bir şahsın kendilerini görünce kaçtığını farketti.
Harekete geçen ekipler, bir süre kovaladığı M.T'yi elinde altın arama dedektörüyle yakaladı.
M.T'nin evinde yapılan aramada 70 tarihi sikke ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatı üzerine altın arama dedektörü ile sikkelere el koyulurken şüpheli M.T, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Etiketler: altın arama dedektörüSon Güncelleme: 27 Nisan 2020 Pazartesi 16:35
Sıradaki Haber
100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kuraları başlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz