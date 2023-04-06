Öğretmenlerin bulunduğu otomobilin üzerine kaya devrildi: 4 ölü

Himmetli İlk ve Ortaokulu'nda görevli öğretmenler Pınar Kılıç, Dilek Altıparmak, Ümmühan Dilbilir ve Rahime Topak'ın bulunduğu otomobilin üzerine Feke yolunda heyelan nedeniyle kaya devrildi.

Kaya altında kalan otomobildeki 4 öğretmen hayatını kaybetti.

Öğretmenlerin okuldaki derslerinin ardından, yaşadıkları Feke ilçesine dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Öte yandan, Karayolları Genel Müdürlüğü de Tufanbeyli-Saimbeyli-Feke yolunun 71,6'ncı kilometresinde heyelan meydana geldiğini, güzergahın tedbiren trafiğe kapatıldığını açıkladı.

Bakan Özer'den başsağlığı mesajı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Adana Saimbeyli'de görev yaptıkları okuldan Feke ilçesine dönerken heyelan nedeniyle üzerine kaya devrilen otomobildeki dört öğretmenimizin vefat haberini acıyla aldık. Öğretmenlerimize Allah'tan rahmet; aileleri, öğrencileri ve camiamıza baş sağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.