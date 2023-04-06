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Türkiye
İHA 06.04.2023 14:44

Kayseri'de ambulans takla attı: 3 yaralı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ambulans şarampole devrilerek takla attı. Kazada 2 sağlık personeli ve şoför yaralandı.

Kayseri'de ambulans takla attı: 3 yaralı
[Fotograf: İHA]

Gülveren Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, Kayseri’den Tomarza’ya seyreden ambulans, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak taklalar attı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralanan 2 sağlık personeli ve 1 şoförü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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