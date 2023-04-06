Bursa'da dur ihtarına uymayan sürücü polise çarpıp kaçtı

Bursa çevre yolu Görükle kavşağında uygulama yapan Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri, A.S. idaresindeki otomobile dur ihtarında bulundu.

İhtara uymayan şüpheli, polis memuru Z.Y'ye çarparak kaçtı.

Diğer polislerin bilgi vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Z.Y'yi Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Z.Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çeşitli suçlardan sabıkasının bulunduğu öğrenilen A.S. ise polis ekiplerince İstanbul yakınlarında gözaltına alındı.