Haber Giriş: 31 Aralık 2020 Perşembe 16:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Öğretim üyesi Aylin Sözer son yolculuğuna uğurlandı
Maltepe'deki evinde öldürülen akademisyen Aylin Sözer'in cenazesi toprağa verildi.
Camide, Aylin Sözer'in babası Ayhan, annesi Safiye ve kız kardeşi Nilay Sözer, tabutun başında taziyeleri kabul etti.
Tabutun önüne "İyilik Meleğimiz seni unutmayacağız" yazısının bulunduğu Aylin Sözer'in fotoğrafı konuldu. Aylin Sözer'in kız kardeşi Nilay Sözer, tabutun başına kırmızı bir tülbent serdi.
Burada Aylin Sözer için cenaze namazı kılındı. Ayakta durmakta zorlanan baba Ayhan Sözer'in namazı sandalyeye oturarak kıldığı görüldü. Namaza, Aylin Sözer'in öğrencileri ve yakınları da katıldı.
Aylin Sözer'in cenazesi, helallik alınmasının ardından götürüldüğü Gülsuyu Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze namazı için mezarlık çevresinde güvenlik önlemi alındı.
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