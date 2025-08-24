Açık 28.4ºC Ankara
AA 24.08.2025 10:09

Öğrencileri taşıyan minibüs tıra çarptı: 2 ölü, 10 yaralı

Mersin'in Erdemli ilçesinde öğrencileri taşıyan minibüs tıra çarptı. Yaşanan trafik kazasında 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Öğrencileri taşıyan minibüs tıra çarptı: 2 ölü, 10 yaralı

Diyarbakır'dan Mersin'e tatile götürüldüğü öğrenilen öğrencileri taşıyan Mehmet Zemin A. idaresindeki minibüs, Ayaş Mahallesi Yemişkumu mevkiinde D-400 kara yolunun kenarında duran tırın dorsesine arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirleme göre 1'i çocuk 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Minibüs şoförünün uyuya kaldığı iddiası

Tır sürücüsü Mahmut Ş, gazetecilere, aracının freninde arıza oluştuğunu söyledi.

Bunun üzerine tırını durdurduğunu dile getiren Mahmut Ş, şöyle konuştu:

"Arızayı tespit etmek için emniyet şeridine girip durdum. Tam arabadan ineceğim esnada aşırı şiddetli ses geldi. Kendi tarafımdan inemedim. Diğer taraftan inince servis aracının bize çarptığını gördüm. Servis şoförüne 'Abi önüne biri mi çıktı, niye bu tarafa geldin ve bize çarptın?' diye sordum. 'Uyuklamışım' dedi. Herhalde yorgun, Diyarbakır'dan geliyor."

Mersin Trafik Kazası
