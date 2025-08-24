Açık 26.2ºC Ankara
DHA 24.08.2025 09:08

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama provaları nedeniyle İstanbul'da bazı yollar, sabah erken saatlerden itibaren trafiğe kapatıldı. Sürücüler, yolların kapalı olduğu süreçte alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

İstanbul'da '30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde yapılacak genel provalar dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Saat 05.45 itibarıyla program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekilde:

- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönlü olarak trafiğe kapatılacak

- D 100 Kuzey ve Güney İstikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi)

Girişleri

- 10. Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

- Edirnekapı'dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

- Oğuzhan Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

- Sofular Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

- Halıcılar Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

- Akdeniz Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

- Akşemsettin Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

- Ordu Caddesi'nden ve Atatürk Bulvarı'ndan (Aksaray'dan Adnan Menderes

Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

- Keçeci Meydan sokaktan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

- Hal Yolu Güneyden Gelip, Vatan Caddesi Girişleri

- Adnan Menderes Bulvarı'na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar

- Tatlıpınar Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne katılım

- Kaleboyu Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne katılım

- Sulukule Caddesi'nden (Kaleiçi'nden) Vatan Caddesi'ne katılım

Alternatif yollar

- Turgut Özal Millet Caddesi

- Fevzipaşa Caddesi

- Atatürk Bulvarı

- D 100 Karayolu

- O-3 Hal Yolu

