Kaza yapan yolcu minibüsü bahçe duvarında asılı kaldı

Kazım Karabekir Caddesi üzerinde, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen yolcu minibüsü, yoldan çıkarak bir evin bahçe duvarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle minibüs, duvarda askıda kaldı.

[Fotoğraf: İHA]

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde kazada herhangi bir yaralanmanın olmadığı belirlendi.

Kullanılamaz hale gelen minibüs, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.