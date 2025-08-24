Açık 26.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 24.08.2025 08:11

Kaza yapan yolcu minibüsü bahçe duvarında asılı kaldı

Iğdır’da gece saatlerinde kontrolden çıkan yolcu minibüsü bir evin bahçe duvarında asılı kaldı. Kazada yaralanan olmazken, ekipler minibüsü bulunduğu yerden vinç yardımıyla kaldırdı.

Kaza yapan yolcu minibüsü bahçe duvarında asılı kaldı

Kazım Karabekir Caddesi üzerinde, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen yolcu minibüsü, yoldan çıkarak bir evin bahçe duvarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle minibüs, duvarda askıda kaldı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde kazada herhangi bir yaralanmanın olmadığı belirlendi.

Kullanılamaz hale gelen minibüs, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

ETİKETLER
Iğdır
Sıradaki Haber
Yürüyüş yaparken kayalıklarda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:55
TCG Anadolu, İstanbul Boğaz'ındaki geçiş töreni için Sarayburnu'ndan demir aldı
09:41
Denizli'deki orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı
09:05
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
08:47
Gazze'deki hükümet: Gazze Avrupa Hastanesi, kuzeydeki hastanelere alternatif olamaz
07:39
Yürüyüş yaparken kayalıklarda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
07:20
Yemen'de sel felaketi: Ölü sayısı 7'e yükseldi
Harran'ın kubbeli evleri mimarisiyle kavurucu sıcakta serinlik yaşatıyor
Harran'ın kubbeli evleri mimarisiyle kavurucu sıcakta serinlik yaşatıyor
FOTO FOKUS
Bayraktar TB2T-AI SİHA'dan rekor uçuş
Bayraktar TB2T-AI SİHA'dan rekor uçuş
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ