Ankara
AA 24.08.2025 09:31

Denizli'deki orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı

Orman Genel Müdürlüğü, Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki orman yangınının büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurdu.

Denizli'deki orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı
[Fotograf: AA]

Cankurtaran Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 3 uçak, 11 helikopter, 50 arazöz, 8 ilk müdahale aracı, 2 iş makinesi ve 307 personel sevk edildi.

Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından, yangının son durumu hakkında paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Orman dışı alanda başlayarak ormana sıçrayan yangını, havadan ve karadan yürüttüğümüz yoğun müdahale sonucunda büyük ölçüde kontrol altına aldık. Yangını tamamen kontrol altına almak için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Orman Yangını Yangın Denizli Pamukkale
