7 Mart'ı 8 Mart'a bağlayan gece, Nusret Mayın Gemisi'nin bütün ışıkları karartılmış, ocaklar kıvılcım atmaması için bastırılmıştı.

İngiliz ve Fransız donanmasının 3 gemisi mayınlara çarparak battı. Devasa müttefik donanması neye uğradığını şaşırdı. Deniz savaşının ve tarihin akışı bir anda değişti.

Nusret, hiçbir müttefik gemisine fark ettirmeden Erenköy Koyu'na 100'er metre aralıklarla 26 mayın bıraktı. Gemi, Çanakkale Deniz Müzesi Komutanlığı Yüzer İskelesi'nden açıldı. 105 yıl önceki rotasına yöneldi.

[Fotoğraf: TRT Haber]

"En büyük pay, kahraman Nusret Mayın Gemisi’ne aittir"

TGC Nusret'in Komutanı Yüzbaşı Bora Öykü Boran, "Çanakkale Savaşları’nın ilk aşamasını oluşturan 18 Mart Deniz Zaferi’nin, dünya harp tarihine geçmiş bir kahramanlık destanı Çanakkale Zaferi’nin kazanılmasında kuşkusuz en büyük pay, kahraman Nusret Mayın Gemisi’ne aittir" dedi.

Törende Çanakkale Şehitleri anısına denize çelenk bırakıldı. Çanakkale Valisi Orhan Tavlı'ya geminin bordasında taşıdığı "Nusret 1915" yazısının bir örneği hediye edildi.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Nusret, müze gemi olarak 2011 yılında aslına uygun olarak yeniden inşa edilmişti.

Haber: Altuğ Acer

Kamera: Mustafa Gül