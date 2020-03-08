Haber Giriş: Kaynak: AA
Kayseri Asayiş Şube Müdürü trafik kazasında ağır yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü İlkay Salın (46), trafik kazasında ağır yaralandı.
Gece nöbetinden evine dönen Salın'ın kullandığı otomobil, Kocasinan Caddesi'nde kavşakta kontrolden çıkarak refüje çarptı.
Kazada yaralanan Salın, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
4. sınıf emniyet müdürü Salın'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Son Haberler
- 12:28
- 12:27
- 12:23
- 12:22
- 12:19
Sıradaki Haber
Eyüp Sultan Camisi'nde şehitler için dua okundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz