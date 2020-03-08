Haber Giriş: Kaynak: AA
Bursa'da dere kenarında bir gencin cesedi bulundu
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde dere kenarında bir erkek cesedi bulundu.
İlçeden geçen Gökdere'nin kenarında, Maksem Köprüsü altında bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar, durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, 25 yaşındaki Murat Yakut olduğu belirlenen bu gencin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yakut'un cansız bedeni, ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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