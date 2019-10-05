Türkiye
Nusaybin'de terör saldırısı: Bekçilere silahla ateş açıldı05 Ekim 2019 Cumartesi 16:53 - Son Güncelleme 05 Ekim 2019 Cumartesi 17:02
Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristler, nöbet tutan bekçilere silahla ateş açtı. Kaçan teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.
PKK'lı teröristler, Nusaybin Devlet Hastanesi önünde nöbet tutan bekçilere silahlı saldırı düzenledi.
Güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesi üzerine teröristler olay yerinden kaçtı.
Teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı, saldırganlara ait tabanca ele geçirildi.
Kaynak: AA
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