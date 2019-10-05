Çocuk nüfusu düşüyor, toplum yaşlanıyor. Resmi makamlara göre rakamlar alarm veriyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bir rapor hazırladı ve Meclis'e sundu.

Rapora göre Avrupa Birliği ülkelerine göre Türkiye iyi durumda ancak son 12 yılda çocuk sayısı ciddi oranda azaldı, yüzde 31,60'tan yüzde 28'e düştü.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Selahattin Güven, "Bir ülkenin doğurganlık hızı 2,1’in altına düştüğü zaman, bu belli bir zaman sonra artık ülke nüfusunun düşme trendine girmesini sağlayacak demektir. Biz ülke olarak artık 2.1'in altında bir ülkeyiz." dedi.

Türkiye'de 22 milyon 820 bin çocuk var

Türkiye'de doğurganlık hızı 1,99'a düştü. Son 12 yılda çocuk nüfusu oranı 3 puan düştü, ülkedeki çocuk nüfus sayısı 22 milyon 820 bin civarında.

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Selahattin Güven, çoğu hanede tek çocuk olmasına dikkat çekti:

"Doğurganlık anlamında ciddi bir düşüş görüyoruz. Çocuk her ailede bir şekilde var. Birçok aile çocuk sahibi oluyor ama çocuk sayısı düştüğü için 2014'te 11 milyon hanede çocuk varken şimdi 11 milyon 250 bin hanede çocuk var."

Rapora göre boşanma oranlarının artması nüfus için risk faktörü

Raporda boşanma oranlarındaki artışa da dikkat çekildi. 1 milyon hanenin tek ebeveynli olması nüfus için risk faktörlerinden biri olarak belirtildi.

Kaynak: TRT Haber