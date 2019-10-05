Arsuz'daki Pirinçlik ve Dörtyol ilçesindeki Kuzuculu mevkilerindeki ormanlık alanlarda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Her iki yangına da havadan ve karadan müdahale edildi. Kontrol altına alınan yangınlarda, iki hektar alan zarar gördü.

Ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA