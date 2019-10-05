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Mardin'de terör örgütü DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı05 Ekim 2019 Cumartesi 16:28 - Son Güncelleme 05 Ekim 2019 Cumartesi 16:34
Mardin'in Midyat ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 4 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Midyat ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda, toplantı halinde oldukları belirlenen S.İ, B.İ, A.Y. ve İ.E.A. gözaltına alındı.
Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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