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Türkiye
AA 21.04.2023 17:16

Nurdağı'ndaki köy tipi afet evlerinin yapım aşaması havadan görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir hayırsever tarafından yaptırılan köy tipi afet evleri, yarın teslim edilecek.

Nurdağı'ndaki köy tipi afet evlerinin yapım aşaması havadan görüntülendi
[Fotograf: AA]

"Türkiye Tek Yürek" kampanyası çerçevesinde bir hayırsever tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD koordinesinde ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki Belpınar Mahallesi'nde yaptırılan 14 kalıcı konuttaki çalışmalar tamamlandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle yarın hak sahiplerine verilecek evlerin yapım aşaması, görüntülendi.

İlk deprem konutları yarın teslim edilecek
İlk deprem konutları yarın teslim edilecek

Dronla 26 Mart-19 Nisan tarihleri arasında farklı günlerde aynı açılardan çekilen görüntülerde, evlerin her geçen kaydettiği ilerleme yer aldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Boş arazide çalışan işçilerin görseliyle başlayan görüntülerde, son günlere doğru peyzaj çalışmasına kadar her detayın düşünülmesi yer aldı.

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