Çok Bulutlu 14.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 21.04.2023 15:53

Fethiye'de dalgıçlar su altında bayramlaştı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir grup dalgıç, bölgenin su altı güzelliklerine dikkati çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, deniz dibinde birbirlerine kolonya ve şeker ikram ederek bayramlaştı.

Fethiye'de dalgıçlar su altında bayramlaştı
[Fotograf: İHA]

İlçedeki dalış merkezinde görevli 4 dalgıç, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Dalyan Koyu açıklarında 5 metreye dalış yaptı.

Su altında sıraya geçen dalgıçlara temsili kolonya döküldü. İkram edilen şekerleri bazı dalgıçların yemesi ilginç görüntüler oluşturdu.

Bir dalgıç da "Mutlu, huzurlu, sevgi dolu bayramlar" yazılı döviz açtı.

Dalış okulunun eğitmeni Önder Diktaş, gazetecilere, bayram dolayısıyla takım arkadaşlarıyla su altında etkinlik planladıklarını söyledi.

Fethiye'nin dalış turizminde önemli yere sahip olduğunu belirten Diktaş, "Herkesi su altının güzelliklerini görmeye davet ediyoruz" dedi.

ETİKETLER
Muğla Ramazan Bayramı
Sıradaki Haber
Konteyner kentte buruk bayram
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:28
Paris'te 50 antik mezar bulundu
16:24
Putin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile telefonda görüştü
16:58
Çocuklar için yeni kitap: ‘İlk Meclis’e Yolculuk’
16:22
Bakan Soylu: Sel felaketinde köylerdeki parke taşlarına kadar her meselede beraber olduk
16:22
Kabe ve Mescid-i Nebevi'de bayram namazı yoğun katılımla kılındı
16:48
Adana'da sağanak ve dolu etkili oldu: Yollar göle döndü
Kahramanmaraş'ta Ramazan Bayramı'nın ilk günü kabristanda hüzünlü ziyaret
Kahramanmaraş'ta Ramazan Bayramı'nın ilk günü kabristanda hüzünlü ziyaret
FOTO FOKUS
Adana'da sağanak ve dolu etkili oldu: Yollar göle döndü
Adana'da sağanak ve dolu etkili oldu: Yollar göle döndü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ