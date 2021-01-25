Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 12:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 8 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Niğde'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, yaklaşık 500 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik farklı tarihlerde yaptığı çalışmada 8 şüpheliyi yakaladı.
Zanlıların üzerinde yapılan aramada 450 gram bonzai, 33,52 gram sentetik uyuşturucu, 3,85 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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