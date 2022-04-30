Haber Giriş: 30 Nisan 2022 Cumartesi 18:49Son Güncelleme: Kaynak: AA-DHA
Niğde'de sağanak: Araçlar suya gömüldü
[Fotoğraf: AA]
Niğde'de kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak sebebiyle ev ve yollar su altında kaldı, araçlar da suya gömüldü.
Kentte akşamüstü doluyla karışık yağmaya başlayan şiddetli yağmur, cadde ve sokaklarda yer yer taşkınlara neden oldu.
İş çıkışı evlerine dönmek isteyen birçok vatandaş yağıştan dolayı tıkanan trafik nedeniyle mağdur olurken bazı otomobiller de suda mahsur kaldı.
[Fotoğraf: DHA]
Birçok ev ve iş yerini su bastı. Vatandaşlar ve belediye ekipleri su taşkını yaşanan yerlerde tahliye çalışmaları yaptı.
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