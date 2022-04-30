Kentte akşamüstü doluyla karışık yağmaya başlayan şiddetli yağmur, cadde ve sokaklarda yer yer taşkınlara neden oldu.

İş çıkışı evlerine dönmek isteyen birçok vatandaş yağıştan dolayı tıkanan trafik nedeniyle mağdur olurken bazı otomobiller de suda mahsur kaldı.

[Fotoğraf: DHA]

Birçok ev ve iş yerini su bastı. Vatandaşlar ve belediye ekipleri su taşkını yaşanan yerlerde tahliye çalışmaları yaptı.