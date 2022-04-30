Haber Giriş: 30 Nisan 2022 Cumartesi 17:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bilecik-Eskişehir kara yolunda araç yangını: Yol bir süre kapandı
[Fotoğraf: AA]
Bilecik-Eskişehir kara yolunda bir araç henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, araç kullanılamaz hale geldi. Yol da bir süre araç trafiğine kapandı.
Bilecik-Eskişehir kara yolu Baharözü mevkii yakınında G.D. idaresindeki otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Araçtan inen sürücünün yardım istemesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışması yaptı.
[Fotoğraf: AA]
Yol bir süre trafiğe kapandı
Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Bu arada, yangın nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolu, söndürme çalışmalarının ardından tek şerit olarak ulaşıma açıldı.
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