Bilecik-Eskişehir kara yolu Baharözü mevkii yakınında G.D. idaresindeki otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Araçtan inen sürücünün yardım istemesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışması yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Yol bir süre trafiğe kapandı

Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bu arada, yangın nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolu, söndürme çalışmalarının ardından tek şerit olarak ulaşıma açıldı.