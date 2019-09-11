Türkiye

Niğde'de hayvan otlatma kavgası: 2 ölü

11 Eylül 2019 Çarşamba 01:33 - Son Güncelleme 11 Eylül 2019 Çarşamba 01:36

Niğde'nin Çamardı ilçesinde bir kişi aralarında husumet bulunan akrabalarına silahla ateş açtı. Anne ve oğlu hayatını kaybetti, kızı ise ağır yaralandı.