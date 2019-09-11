Niğde'de hayvan otlatma kavgası: 2 ölü11 Eylül 2019 Çarşamba 01:33 - Son Güncelleme 11 Eylül 2019 Çarşamba 01:36
Niğde'nin Çamardı ilçesinde bir kişi aralarında husumet bulunan akrabalarına silahla ateş açtı. Anne ve oğlu hayatını kaybetti, kızı ise ağır yaralandı.
Niğde'nin Çamardı ilçesinde yaşayan Kazım Tatlısoy, hayvan otlatma anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu akrabası Asiye Tatlısoy'un evine gitti. Aralarında tartışma çıktı.
Kavgaya dönen tartışmada Kazım Tatlısoy, tabancayla anne Asiye, oğlu Serhat ile kızı Asiye Tatlısoy'a kurşun yağdırdı.
Anne ve oğlu olay yerinde hayatını kaybederken, kızı ağır yaralandı. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Asiye Tatlısoy hastaneye kaldırıldı.
Jandarma kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: TRT Haber