Türkiye
Balıkesir'de hayvan hırsızlığı: 3 tutuklama11 Eylül 2019 Çarşamba 01:08 - Son Güncelleme 11 Eylül 2019 Çarşamba 01:09
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Umurlar Mahallesi'nde M.İ'den 35 küçükbaş hayvan alan İ.B, M.Ç, K.E. ve M.E.K. para ödemeden plakasız bir araca binerek kaçtı.
Durumun ilçe jandarma ekiplerine bildirilmesi üzerine harekete geçen ekipler, yaptıkları teknik takip sonucu şüphelileri İvrindi'de yakaladı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.B, M.Ç. ve K.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, M.E.K. serbest bırakıldı.
Kaynak: AA