Edirne Keşan Kücük Sanayi Sitesi'ndeki bir oto elektrik tamirhanesinde bulunan traktörde yangın çıktı.

Alevler kısa sürede iş yerine yayıldı.

Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İş yerinde bulunan diğer bir traktör de alevlerin sıçramaması için dışarı çıkarıldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışması söndürülen yangın sonrası iş yerinde hasar meydana geldi.

Kaynak: TRT Haber