Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar 20:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nevşehir'de yolcu otobüsü devrildi: 17 yaralı
[Fotograf: AA]
Ankara'daki Yeniden Refah Partisi 2. Olağan Büyük Kongresi'nden Kayseri'ye dönen partilileri taşıyan otobüsün Nevşehir'de devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.
Tevfik Aras yönetimindeki otobüs, Kırşehir-Kayseri kara yolunun Hacıbektaş Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada otobüste bulunan 17 kişi yaralandı.
Yaralılar, Nevşehir ve çevre illerdeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Etiketler: Nevşehir Trafik Kazası
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