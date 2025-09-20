Açık 22.5ºC Ankara
İHA 20.09.2025 12:42

Nevşehir'de peribacasının bir bölümü çöktü

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde peribacasının bir bölümü gece saatlerinde yıkıldı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Kapadokya bölgesindeki merkeze bağlı Göreme beldesi Gaferli Mahallesi'nde, gece saatlerinde peribacasının büyük bölümü henüz bilinmeyen nedenle yıkıldı. Peribacasından dağılan kaya parçaları çevreye sıçradı. Olayda yaralanan olmadı. Peribacasının diğer bölümü de yıkılma riskiyle karşı karşıya kaldı. İhbarla bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Nevşehir'de peribacasının bir bölümü çöktü

Olayla ilgili inceleme başlatıldı

Öte yandan yıkılan peribacasının karşısında bulunan iş yerine yansıyan güvenlik kamerası görüntülerinde, peribacasının yıkılmasıyla birlikte çevreyi toz bulutunun kapladığı görüldü.

Kapadokya Nevşehir
