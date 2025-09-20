Alanya'da gece başlayan orman yangınına müdahale sürüyor

Yaylakonak Mahallesi'nde ormanlık alanda saat 21.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılarak Şıhlar Mahallesi'ne ulaştı.

İhbar üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz, ilk yardım aracı ve personel ile itfaiye, sağlık, jandarma, AFAD ve İHH ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle Şıhlar Mahallesi'ndeki evler boşaltıldı. Mahalledeki 7 vatandaş, itfaiye ekiplerince tehlikeli bölgeden uzaklaştırıldı.

Dumandan etkilenen bir mahalle sakini, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, yangın bölgesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, alevlerin rüzgarın etkisiyle büyüdüğünü ve yangının yayılma noktasında bir mahallenin bulunduğunu belirtti.

Koçak, ekiplerin yangına müdahalesinin sürdüğünü dile getirdi.

İHH Alanya Arama Kurtarma Ekip Başkanı Ramazan Başkan ise yangın nedeniyle Şıhlar Mahallesi'nin boşaltıldığını söyledi.

Vatandaşların mahalleye girmemesi konusunda önlem alındığını dile getiren Başkan, "20 kişilik bir ekiple yangına müdahale ediyoruz. Şu ana kadar yanan ev yok. Ancak birçok bahçe yangında zarar gördü." ifadelerini kullandı.

Havadan müdahale başladı

Yangın bölgesinde gece boyunca karadan arazöz, itfaiye araçları ve iş makineleriyle çalışmalar devam etti. Sabah saatlerinden itibaren hava araçları da çalışmalara destek vermeye başladı.

Öte yandan, Aliefendi Mahallesi'nde perşembe akşamı çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. İspatlı ve Kargıcak mahallelerini de etkileyen yangının etrafını çevreleyen ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

"Yangının büyük oranda enerjisi düşürüldü"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya ve Muğla'da orman yangınları çıktığını anımsatarak "geçmiş olsun" dileklerini ileten Yumaklı, "Şu anda sadece Muğla Köyceğiz'de arkadaşlar ulaşılması zor bir alan var, oraya yoğunlaşmış vaziyetteler. Oraya herhangi bir araç vesaire çıkaramıyorsunuz ama yine de onun çarelerini arıyorlar. Tabii havayla alakalı müdahalelerimiz devam ediyor." diye konuştu.

Alanya'daki yangının enerjisinin büyük oranda düşürüldüğünü belirten Yumaklı, "Büyük oranda da kontrol altına alındı diyebiliriz ancak bundan 5 kilometre ötede yeni bir yangın daha çıktı maalesef. Şu anda onunla uğraşıyor arkadaşlar. Günün ilerleyen saatlerinde buradan iyi haber vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Yumaklı, 15 Ekim'e kadar çok hassas olunması gerektiğini vurgulayarak, "Bir şey olmaz demememiz, bahçelerde yaptığımız temizliklerin çerlerini, çöplerini yakmamamız gerekir. Bakın çok ufacık bir problemin devasa alanları yaktığını görüyoruz. Elbette biz yangınları söndürmekle ilgili hemen oraya ulaşıyoruz, bununla ilgili müdahaleleri yapıyoruz ama neden yansın? Hassas olacağız, açık alanlarda ateş yakmayacağız." şeklinde konuştu.