Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar 20:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nevşehir'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
[Fotograf: AA]
Nevşehir'de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
A.Y. yönetimindeki AFAD'a ait minibüs, Nevşehir-Aksaray kara yolu Terminal Kavşağı'nda, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.
Kazada ikiye ayrılan otomobilin parçaları etrafa savruldu.
Otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, minibüsteki 9 kişi yaralandı.
Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumu iyi.
Etiketler: Nevşehir Trafik Kazası
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