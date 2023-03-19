Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar 20:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kütahya'da trafik kazası: 7 yaralı
[Fotograf: AA]
Kütahya'da minibüs ile işçi servisinin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Adem Kara yönetimindeki minibüs, Dumlupınar Mahallesi Ömer Halisdemir Caddesi'ndeki kavşakta, Mahmut Çağlayan'ın kullandığı işçi servisiyle çarpıştı.
İşçi taşıyan servis aracı, çarpışmanın ardından kavşak içinde devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 7 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Kütahya Trafik Kazası
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