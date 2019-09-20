Sosyal medyada, bir bacağının kesilmesine neden olan kansere karşı verdiği mücadeleyle tanındı.

Zorlu mücadelesine rağmen gülen yüzü ile milyonların sevgisini kazandı. Neslican Tay, hastalığının tekrarlaması nedeniyle geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma kaldırılmıştı.

21 yaşındaki genç kız yaşam mücadelesini kaybetti.

Hastaneden yapılan açıklamada; durumunun ağırlaşması üzerine cumartesi yoğun bakıma alındığı ve bu süreçte gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat ettiği bildirildi.

Kaynak: TRT Haber