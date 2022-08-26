Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma 09:47Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak Düzce'de görüntülendi
Düzce'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün yerleştirdiği fotokapanla nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşak görüntülendi.
Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince, doğal hayatın tespiti ve korunması amacıyla çeşitli bölgelere fotokapanlar konuluyor.
Bu çerçevede, kent genelindeki ormanlarda 20 fotokapan bulunuyor.
Kızıl geyik, karaca, ayı, kurt, çakal, tilki, kaya sansarı, yaban kedisi ve domuz gibi türler fotokapanlarla sıklıkla görüntüleniyor.
Düzce ormanlarında var olduğu köylüler tarafından söylenen ancak bir türlü varlığı tespit edilemeyen ve koruma altında olan vaşak da ilk kez fotokapanlar ile görüntülendi.
Etiketler: Düzce Milli Parklar
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