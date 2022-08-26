Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma 09:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-AA
Çanakkale Boğazı'nda kargo gemisi karaya oturdu
[Fotograf: DHA]
Çanakkale Boğazı'nda bir kargo gemisi karaya oturdu. Ekipler, geminin kurtarılması için çalışma başlattı.
Ezine ilçesinin Geyikli beldesinde bulunan Akçansa Limanı'ndan İsrail'e seyir halinde bulunan "Mona" isimli 100 metre boyunda ve 4 bin 783 grostonluk kargo gemisi, liman önlerinde karaya oturdu.
Gemi kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-3" römorkörü ile "KIYEM-1" botu sevk edildi.
İncelemelerin ardından geminin seyriseferine olumsuz bir durum görülmezse gemi yoluna devam edecek.
Çanakkale Boğazı’nda bir kargo gemisi karaya oturdu. Kurtarma çalışmalarının başlatıldığı gemiye dair son durumu @trthaber muhabiri Altuğ Acer aktardı.https://t.co/m9IzoygbEo pic.twitter.com/MhOAIf9a1V— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 26, 2022
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