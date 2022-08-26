Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma 09:08Son Güncelleme: Kaynak: DHA
FETÖ üyeliğinden aranan 21 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: (Arşiv)]
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik operasyonda 21 şüpheli yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında FETÖ üyesi olma suçundan haklarında yakalama emri bulunan 25 şüpheliye gözaltı talimatı verildi.
25 adreste yapılan aramalarda, 21 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü
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