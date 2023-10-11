Nemrut'ta yaylalarda konaklayan göçerler dönüş için hazırlıklara başladı

İlçeye bağlı Kıyıdüzü köyündeki göçerler, küçükbaş hayvan sürülerini otlatmak için ilkbahar aylarından itibaren Nemrut Dağı'nın eteklerindeki yaylalara çıkarıyor.
Bölgede havaların soğumasıyla birlikte çobanlar, sürülerle birlikte dönüş yolculuğu için hazırlıklara başladı.
Batman'dan gelen göçerlerden Serkan Erkin, sıcak havadan dolayı Tatvan'ın yüksek rakımlı yaylalarına geldiklerini söyledi.
Yaklaşık 4 aydır bölgede bulunduklarını dile getiren Erkin, "Havaların soğumasıyla birlikte dönüş yolculuğuna başladık. İnşallah bir ay sonra köyümüze ulaşacağız." dedi.