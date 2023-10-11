Parçalı Bulutlu 19ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 11.10.2023 12:39

Nemrut'ta yaylalarda konaklayan göçerler dönüş için hazırlıklara başladı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde göçerler, yaz aylarında geldikleri Nemrut Dağı eteklerinde havaların soğumasıyla dönüş hazırlığı yapıyor.

Nemrut'ta yaylalarda konaklayan göçerler dönüş için hazırlıklara başladı
[Fotograf: DHA]

İlçeye bağlı Kıyıdüzü köyündeki göçerler, küçükbaş hayvan sürülerini otlatmak için ilkbahar aylarından itibaren Nemrut Dağı'nın eteklerindeki yaylalara çıkarıyor.

Bölgede havaların soğumasıyla birlikte çobanlar, sürülerle birlikte dönüş yolculuğu için hazırlıklara başladı.

Batman'dan gelen göçerlerden Serkan Erkin, sıcak havadan dolayı Tatvan'ın yüksek rakımlı yaylalarına geldiklerini söyledi.

Nemrut'ta yaylalarda konaklayan göçerler dönüş için hazırlıklara başladı

Yaklaşık 4 aydır bölgede bulunduklarını dile getiren Erkin, "Havaların soğumasıyla birlikte dönüş yolculuğuna başladık. İnşallah bir ay sonra köyümüze ulaşacağız." dedi.

ETİKETLER
Bitlis
Sıradaki Haber
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi güvenli bölgeye demirletildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:50
Türkiye ve BAE'nin savunmadaki iş birliği güçleniyor
13:49
Bakan Güler Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı'na katıldı
13:42
Lübnan-İsrail sınırında karşılıklı saldırılar devam ediyor
13:37
İspanya'da bir binada çıkan yangında 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti
13:27
Bolu'daki yaylalar mantar meraklılarına ev sahipliği yapıyor
13:19
Filistin: İsrail Gazze'deki halkımıza karşı soykırım suçu işliyor
Avanoslu ustanın yaptığı çömlekler akvaryum balıklarına yuva oluyor
Avanoslu ustanın yaptığı çömlekler akvaryum balıklarına yuva oluyor
FOTO FOKUS
TRT ortak yapımı "Öğretmen" 20 Ekim'de vizyonda
TRT ortak yapımı "Öğretmen" 20 Ekim'de vizyonda
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ