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Türkiye
AA 11.10.2023 12:35

Muş'ta kadın besicilere hijyen etiğimi ve ekipman desteği verildi

Muş'ta "Süt ve Sağım Hijyeni Projesi" kapsamında kadın besicilere eğitim ve ekipman desteği verildi.

Muş'ta kadın besicilere hijyen etiğimi ve ekipman desteği verildi
[Fotograf: İHA]

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığınca desteklenen proje kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kentte süt hijyeninin sağlanması ve gıda güvenilirliğinin artırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ağartı köyünde sütün kalitesinin korunması, süt miktarının artırılması ve sağım kurallarının uygulanması konularında düzenlenen eğitim programına katılan 50 kadın besiciye sertifika verildi, sağımda kullanılan malzemeler ile bakraç hediye edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün, Muş'un, 1 milyon 205 bin küçükbaş hayvan varlığıyla ülkenin önemli hayvancılık merkezlerinin başında geldiğini söyledi.

Bakanlıkça finanse edilerek desteklenen proje kapsamında küçükbaş hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı Ağartı köyünde yaklaşık 50 berivana (süt sağan kadın) eğitim verdiklerini belirten Gün, şöyle konuştu:

"Eğitimde kadınlara küçükbaş hayvanların sağımında kullanacakları malzemeleri de tanıttık. İlimizde 1 milyon 205 bin küçükbaş hayvanımız var ve yaklaşık 70 bin tona yakın süt elde edilmektedir. Sütün piyasaya sürülmesinde hijyen konusu çok önemli. Bu nedenle pilot bölge olarak seçtiğimiz Ağartı köyünde 50 berivanımıza kurs verildi. Kursa katılan kadınlara sertifikalarını da takdim ettik."

Proje sorumlusu Selahattin Dal ise 2016'da hayata geçirilen proje kapsamında Türkiye genelinde 494 eğitim düzenleyerek 10 bin 758 kişiye sertifika verdiklerini vurguladı.

Bu projeyle çiftçilerde farkındalık oluşturarak hijyen konusunda bilgilendirmeyi amaçladıklarını anlatan Dal, "Çiftçilerimize alet ve ekipman desteği vererek sağımda farkındalık oluşturmak istiyoruz" dedi.

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