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Türkiye
İHA 11.10.2023 11:55

Domuz nöbetinde yanlışlıkla oğlunu vurdu

Tokat'ta ceviz bahçesinde domuz saldırılarına karşı nöbet tutan baba, oğlunu vurdu. Oğlunu yanlışlıkla vurduğunu söyleyen baba, gözaltına alındı.

Domuz nöbetinde yanlışlıkla oğlunu vurdu

Akyamaç köyünde, Rıza Doğan ve oğlu Abidin Doğan, köydeki ceviz fidanlarının bulunduğu alana giren domuzlar için geceleri nöbet tutmaya başladı.

Ceviz fidanlarının arasında gezen Abidin Doğan, babasının yanına doğru yürüdü. Oğlunu fark etmeyen Rıza Doğan, av tüfeğini ateşledi. Tüfekten çıkan fişekler, Abidin Doğan'ın göğüs bölgesine isabet etti. Oğlunu vurduğunu fark eden Rıza Doğan, durumu sağlık ekiplerine ve yakınlarına bildirdi.

İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık görevlilerinin kontrolünde öldüğü belirlenen Abidin Doğan'ın cansız bedeni, otopsi için Tokat Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Oğlunu yanlışlıkla vurduğunu belirten Rıza Doğan, jandarma tarafından gözaltına alındı. 

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