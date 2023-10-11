Parçalı Bulutlu 19ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 11.10.2023 12:25

Tunceli'de kuduzla mücadele için havadan aşı çalışması yapılacak

Tunceli'de kuduz hastalığıyla mücadele kapsamında tilkilere yönelik hava aracıyla aşı çalışması yapılacak.

Tunceli'de kuduzla mücadele için havadan aşı çalışması yapılacak
[Fotograf: İHA]

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte kuduza karşı 15-20 Ekim arasında çalışma yürütüleceği belirtildi.

Tilkiler için hava aracıyla doğaya ilaç bırakılacağı ifade edilen açıklamada, "Aşı sadece tilkiler için hazırlanmış olup diğer hayvanlara bir etkisi yoktur. Aşılama çalışmalarının başarısı için köpekler bir hafta süreyle bağlı tutulmalı ve aşının etkisinin bozulmaması için insan eli değmemelidir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklama, aşıya temas halinde vatandaşların ellerini sabunla yıkaması ve sağlık ocağına başvurması gerektiği kaydedildi.

ETİKETLER
Tunceli
Sıradaki Haber
Domuz nöbetinde yanlışlıkla oğlunu vurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:50
Türkiye ve BAE'nin savunmadaki iş birliği güçleniyor
13:49
Bakan Güler Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı'na katıldı
13:42
Lübnan-İsrail sınırında karşılıklı saldırılar devam ediyor
13:37
İspanya'da bir binada çıkan yangında 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti
13:27
Bolu'daki yaylalar mantar meraklılarına ev sahipliği yapıyor
13:19
Filistin: İsrail Gazze'deki halkımıza karşı soykırım suçu işliyor
Avanoslu ustanın yaptığı çömlekler akvaryum balıklarına yuva oluyor
Avanoslu ustanın yaptığı çömlekler akvaryum balıklarına yuva oluyor
FOTO FOKUS
TRT ortak yapımı "Öğretmen" 20 Ekim'de vizyonda
TRT ortak yapımı "Öğretmen" 20 Ekim'de vizyonda
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ