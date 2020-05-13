Haber Giriş: Kaynak: AA
Nehirde mahsur kalan hayvanların yardımına AFAD yetişti
[Fotoğraf: DHA]
Erzincan'da Karasu Nehri'nin ortasında mahsur kalan büyükbaş hayvanlar, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Üzümlü ilçesine bağlı Altınbaşak beldesinde çobanlık yapan Mesut Yaprak, merada otlattığı hayvanları beldeye götürdüğü sırada nehrin debisi yükselince adacıkta mahsur kaldı.
[Fotoğraf: AA]
Kendi imkanlarıyla hayvanları karşı kıyıya geçiremeyen Yaprak, jandarma ve AFAD ekiplerinden yardım istedi.
[Fotoğraf: DHA]
Bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekipleri, çobanın da bulunduğu şişme botla nehrin ortasındaki adacığa ulaştı ve sığ bölgeden hayvanları sürerek karşı kıyıya geçirdi.
[Fotoğraf: AA]
Yaprak, hayvanlarını karşıya geçiren ekiplere teşekkür etti.
Etiketler: erzincan nehir büyükbaş hayvan AFAD karasu nehriSon Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 04:36
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