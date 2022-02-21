Haber Giriş: 21 Şubat 2022 Pazartesi 20:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Narkotik operasyonlarında bir haftada 4 bin 696 şüpheli yakaladı
[Fotoğraf: AA]
Emniyet Genel Müdürlüğü narkotik birimlerince, 76 ilde son 7 günde gerçekleştirilen "SOKAK" operasyonlarında 4 bin 696 şüpheli yakaladı.
Emniyet Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Uyuşturucuyla mücadelede kararlıyız" ifadelerine yer verilerek, narkotik birimlerce son 7 günde 76 ilde gerçekleştirilen "SOKAK" operasyonlarına ilişkin veriler paylaşıldı.
Buna göre, bir haftada 4 bin 696 kişiye adli işlem uygulandı.
Operasyonlarda, 16 kilogram eroin, 260 kilogram esrar, 17 bin ecstasy, 13 kilogram bonzai, 37 kilogram metamfetamin, 1 milyon 400 bin sentetik ecza, 2 kilogram kimyasal, 1 kilogram kokain, 192 kilogram skunk, 521 kök kenevir bitkisi, 46 bin captagon ele geçirildi.
Uyuşturucuyla mücadelede kararlıyız!— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) February 21, 2022
Narkotik birimlerimizce son 7 gün içerisinde gerçekleştirilen “SOKAK” operasyonlarında #polis #narkotik pic.twitter.com/AsI6VXpLe8
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik
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