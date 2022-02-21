Haber Giriş: 21 Şubat 2022 Pazartesi 19:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sokak köpeğini vuran kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bolu'da kümes hayvanlarına saldırdığını iddia ettiği köpeği av tüfeği ile vuran kişi gözaltına alındı. Yaralı köpek ise Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Sarıcalar Mahallesi Himayeoğulları Sokak'ta yaşayan A.A., sokak köpeğinin kümes hayvanlarına saldırdığını gördü.
Kümesinde birer tavuk ve hindinin eksik olduğunu fark eden A.A., evinde bulunan av tüfeğini alarak köpeğe ateş etti.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve HAYDİ ekipleri ile hayvan ambulansı sevk edildi.
Yaralanan köpek tedavisi için hayvan ambulansına alınarak Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesine götürüldü.
A.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Etiketler: Sokak Hayvanları Hayvanlara Şiddet
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