Sarıcalar Mahallesi Himayeoğulları Sokak'ta yaşayan A.A., sokak köpeğinin kümes hayvanlarına saldırdığını gördü.

Kümesinde birer tavuk ve hindinin eksik olduğunu fark eden A.A., evinde bulunan av tüfeğini alarak köpeğe ateş etti.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve HAYDİ ekipleri ile hayvan ambulansı sevk edildi.

Yaralanan köpek tedavisi için hayvan ambulansına alınarak Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesine götürüldü.

A.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.