İstiklal Caddesi'nde otomobil ile işçi servisi alt geçitte kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan sürücü aracın içinde sıkıştı. İşçi minibüsünde bulunan 11 kişi de yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Sıkıştığı yerden çıkarılan sürücünün ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.