Haber Giriş: 21 Şubat 2022 Pazartesi 18:42Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sivas'ta otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 12 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Sivas'ta otomobil ile işçi servisinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 12 kişi yaralandı.
İstiklal Caddesi'nde otomobil ile işçi servisi alt geçitte kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilde bulunan sürücü aracın içinde sıkıştı. İşçi minibüsünde bulunan 11 kişi de yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Sıkıştığı yerden çıkarılan sürücünün ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: Sivas Polis Trafik Kazası
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