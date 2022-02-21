Haber Giriş: 21 Şubat 2022 Pazartesi 18:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da dereye yuvarlanan otomobildeki baba ve oğul yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'da kontrolden çıkan otomobilin dereye yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.
Avni Kayıoğlu yönetimindeki otomobil, Samsun-Ankara karayolu Adalar mevkisinde kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metre yükseklikten dereye yuvarlandı.
Araçta sıkışan sürücü Kayıoğlu ile babası Mustafa Kayıoğlu'nu bölgeye sevk edilen ekipler otomobilden çıkardı.
Burada yapılan ilk müdahalenin ardından vatandaşların yardımıyla ambulansa taşınan baba ile oğul, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Samsun Trafik Kazası
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