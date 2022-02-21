Haber Giriş: 21 Şubat 2022 Pazartesi 20:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ayvalık'ta Türk karasularına itilen 58 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 58 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık'ın Altınova Mahallesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarları üzerine harekete geçti.
Bölgeye giden ekipler, Yunan unsurları tarafından, Türk karasularına geri itilen üç ayrı lastik bottaki toplam 58 düzensiz göçmeni kurtararak Ayvalık'ın Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirdi.
Göçmenlere burada yiyecek, içecek, giyim, tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.
Kurtarılan 58 düzensiz göçmen, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.
Etiketler: Balıkesir Düzensiz Göçmenler Yunanistan
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