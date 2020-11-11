Haber Giriş: Kaynak: DHA
Narkotik köpeği Lina 41 kilo eroin buldu
[Fotoğraf: DHA ]
Elazığ'da narkotik madde arama köpeği Lina, polis ekiplerinin yol kontrolünde durdurduğu bir kamyon içinde 41 kilo 750 gram eroin buldu.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bingöl kara yolunda uygulama yaptı.
Şüphe üzerine durdurulan kamyonda, narkotik köpeği Lina'nın tepki vermesi üzerine arama yapıldı. Aramada, kamyonun kasa kısmının üst tarafına paketler halinde gizlenen 41 kilo 750 gram eroin ele geçirildi.
Uyuşturucuya el koyan ekipler, kamyon şoförü A.Y.'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen A.Y., çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.
Etiketler: UyuşturucuSon Güncelleme: 11 Kasım 2020 Çarşamba 09:41
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